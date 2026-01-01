Оповещения от Киноафиши
Camel Trophy: приключение века
Расписание сеансов Camel Trophy: приключение века, 2026 в Сургуте
9 апреля 2026
Расписание сеансов Camel Trophy: приключение века, 9 апреля 2026 в Сургуте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
чт
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Camel Trophy: приключение века»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
19:30
от 550 ₽
