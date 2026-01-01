Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Camel Trophy: приключение века
Расписание сеансов Camel Trophy: приключение века, 2026 в Сургуте
Расписание сеансов Camel Trophy: приключение века, 2026 в Сургуте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
чт
9
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Camel Trophy: приключение века»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
19:30
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Отзывы
2025, Россия, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
