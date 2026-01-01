Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Золушка. Тайна трёх желаний Расписание сеансов Золушка. Тайна трёх желаний, 2026 в Сургуте 4 апреля 2026

Расписание сеансов Золушка. Тайна трёх желаний, 4 апреля 2026 в Сургуте

Билеты
Вся информация о мультфильме
сб 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Золушка. Тайна трёх желаний»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Сити Молл г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
15:00 от 620 ₽
