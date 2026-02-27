Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Сургуте
27 февраля 2026
27 февраля 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 27 февраля 2026 в Сургуте
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Галактика
г. Сургут, ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2D
22:00
от 450 ₽
Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
22:20
от 240 ₽
