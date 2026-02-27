Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Сургуте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вершина г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
2D
20:05 от 420 ₽ 23:00 от 200 ₽
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:20 от 310 ₽ 12:20 от 380 ₽ 14:40 от 380 ₽ 17:00 от 480 ₽ 19:20 от 480 ₽ 21:40 от 480 ₽ 23:25 от 480 ₽
