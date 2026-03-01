Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 5 марта 2026 в Сургуте

чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:40 от 310 ₽ 16:25 от 380 ₽ 20:00 от 480 ₽ 22:15 от 480 ₽
Синема Парк Сити Молл г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
10:35 от 410 ₽ 12:35 от 450 ₽ 14:35 от 450 ₽ 16:35 от 450 ₽ 18:35 от 530 ₽ 20:35 от 530 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
