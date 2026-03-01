Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Тюльпаны
5 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 5 марта 2026 в Сургуте
О фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:40
от 310 ₽
16:25
от 380 ₽
20:00
от 480 ₽
22:15
от 480 ₽
Синема Парк Сити Молл
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
10:35
от 410 ₽
12:35
от 450 ₽
14:35
от 450 ₽
16:35
от 450 ₽
18:35
от 530 ₽
20:35
от 530 ₽
