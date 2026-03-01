Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Сургуте 6 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 6 марта 2026 в Сургуте

Билеты
Вся информация о фильме
ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:20 от 310 ₽ 12:40 от 380 ₽ 15:00 от 380 ₽ 17:20 от 480 ₽ 19:40 от 480 ₽
Синема Парк Сити Молл г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
10:20 от 410 ₽ 12:30 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 16:50 от 450 ₽ 19:00 от 530 ₽
