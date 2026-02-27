Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Сургуте 28 февраля 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 28 февраля 2026 в Сургуте

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Галактика г. Сургут, ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2D
11:05 от 420 ₽ 13:00 от 550 ₽ 14:55 от 550 ₽ 16:50 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
