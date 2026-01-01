Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Титаник. Непотопляемая мечта
Титаник. Непотопляемая мечта, 2024 в Сургуте
12 апреля 2026
Титаник. Непотопляемая мечта, 12 апреля 2026 в Сургуте
Титаник. Непотопляемая мечта
Синема Парк Сити Молл
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
17:00
от 670 ₽
