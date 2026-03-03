Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Сургуте
4 марта 2026
Расписание сеансов Драники, 4 марта 2026 в Сургуте
Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:50
от 280 ₽
18:20
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
