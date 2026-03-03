В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие

«Живем мы как-то без азарта»: вы истинный знаток «Вокзала для двоих», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом

Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев

Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре

Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»

Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»

Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»