Сургут, RU
Сургут, RU
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Твое сердце будет разбито
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 2026 в Сургуте
28 марта 2026
28 марта 2026
Расписание сеансов Твое сердце будет разбито, 28 марта 2026 в Сургуте
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
пн
30
вт
31
ср
1
2D
10:55
от 440 ₽
13:50
от 550 ₽
16:45
от 550 ₽
19:40
от 550 ₽
22:35
от 550 ₽
Синема Парк Сити Молл
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
11:30
от 520 ₽
14:00
от 590 ₽
16:30
от 590 ₽
19:00
от 640 ₽
21:30
от 640 ₽
