Обои, краска и штукатурка — прошлый век: вот чем в 2026 отделывают стены, чтобы интерьер выглядел как в отеле 5*

Узнал, как в США и Франции используют жидкое мыло — на даче попробовал сам: 1 ложка на литр воды – и сплю спокойно до весны

Куда ставить сушилку для белья осенью: балкон или тёплая комната — большинство хозяек горько ошибаются (а потом жалеют)

17 лет фанаты «Атаки титанов» ломали голову над 2 вопросами: один Исаяма раскрыл, на второй нет ответа даже в манге

Волан-де-Морт проиграл не Гарри, а собственной глупости: 5 способов, которыми он мог выиграть войну на изи

Китайские «Пятьдесят оттенков серого» уже в топах Netflix: 2,4 млн просмотров за 5 дней — и это только разгон

Сначала «Майор Гром», потом «Фурия», а дальше — нейрослоп: Bubble раскрыли будущее русской комикс-вселенной

Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании

«А вас, Ватсон, я попрошу остаться»: если отличите Шерлока от Жеглова, то сложный тест по детективам СССР пройдете на 5/5

Не «Тихое место» и не «Птичий короб», но тоже сойдет: нашла хоррор на один вечер с похожим вайбом выживания