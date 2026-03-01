Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Наследник, 2025 в Сургуте 11 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 11 марта 2026 в Сургуте

Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Вершина г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
2D
14:30 от 350 ₽ 16:40 от 350 ₽ 22:10 от 250 ₽
Галактика г. Сургут, ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2D
18:40 от 540 ₽ 22:30 от 450 ₽
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
14:00 от 360 ₽ 17:00 от 420 ₽ 20:20 от 420 ₽ 23:50 от 420 ₽
Синема Парк Сити Молл г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
18:25 от 570 ₽ 21:30 от 480 ₽ 22:40 от 700 ₽
