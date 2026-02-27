Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Сургуте
4 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 4 марта 2026 в Сургуте
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вершина
г. Сургут, ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
2D
11:15
от 300 ₽
13:20
от 300 ₽
15:35
от 300 ₽
17:50
от 420 ₽
Галактика
г. Сургут, ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
2D
11:00
от 330 ₽
13:10
от 430 ₽
15:20
от 430 ₽
17:30
от 540 ₽
18:45
от 540 ₽
20:55
от 540 ₽
Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:30
от 280 ₽
11:20
от 280 ₽
12:10
от 360 ₽
13:05
от 360 ₽
13:55
от 360 ₽
14:45
от 360 ₽
15:40
от 360 ₽
16:30
от 360 ₽
17:20
от 420 ₽
18:15
от 420 ₽
19:05
от 420 ₽
20:50
от 420 ₽
Мир
г. Сургут, пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
2D
11:15
от 300 ₽
13:30
от 300 ₽
15:45
от 300 ₽
