Киноафиша Фильмы Домовенок Кузя 2 Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 2026 в Сургуте 31 марта 2026

Расписание сеансов Домовенок Кузя 2, 31 марта 2026 в Сургуте

Билеты
Вся информация о фильме
вс 15 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25 чт 26 пт 27 сб 28 вс 29 пн 30 вт 31 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Домовенок Кузя 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
10:30 от 280 ₽ 12:45 от 360 ₽ 15:00 от 360 ₽ 17:15 от 420 ₽ 19:30 от 420 ₽
