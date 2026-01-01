Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Моя собака - космонавт Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 2026 в Сургуте 14 апреля 2026

Расписание сеансов Моя собака - космонавт, 14 апреля 2026 в Сургуте

Билеты
Вся информация о фильме
вс 5 чт 9 пт 10 сб 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Моя собака - космонавт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 8 Аура г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
2D
18:30 от 420 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше