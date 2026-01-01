Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала
Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 2026 в Сургуте
29 марта 2026
Расписание сеансов Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала, 29 марта 2026 в Сургуте
Билеты
О мультфильме
Расписание
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
26
пт
27
сб
28
вс
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Сити Молл
г. Сургут, Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
2D
10:15
от 430 ₽
12:15
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
