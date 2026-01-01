Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде

Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов

«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну

Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками

Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»

Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»

Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети