Каро 8 Аура
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
10:20
от 310 ₽
12:20
от 380 ₽
14:40
от 380 ₽
17:00
от 480 ₽
19:20
от 480 ₽
21:40
от 480 ₽
23:25
от 480 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 310 ₽
11:20
от 310 ₽
12:10
от 380 ₽
13:05
от 380 ₽
13:55
от 380 ₽
15:15
от 380 ₽
16:30
от 380 ₽
17:20
от 480 ₽
18:15
от 480 ₽
19:05
от 480 ₽
20:50
от 480 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:40
от 310 ₽
15:40
от 380 ₽
19:55
от 480 ₽
22:45
от 480 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
