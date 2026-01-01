Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ

Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле

Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7

Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов