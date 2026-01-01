Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Сургут, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Сургута
Кинотеатры
Галерея кино
Расписание сеансов кинотеатра «Галерея кино»
Расписание сеансов кинотеатра «Галерея кино»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3462) 45-84-58
Позвонить
Кинотеатры рядом
1.4
км
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
5
1.5
км
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
5
2.4
км
ДК «Невесомость»
просп. Мира, 33/1
5
3
км
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
5
3.9
км
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
5
4
км
Галактика
ул. З0 лет Победы, 46, ТРЦ «Союз»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Этот сериал с Колесниковым мог повторить успех «Слова пацана» — но что-то пошло не так: НТВ уже 3 года держит его на полке
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667