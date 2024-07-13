Оповещения от Киноафиши
Галерея кино
Отзывы о кинотеатре Галерея кино
Отзывы о кинотеатре Галерея кино
nina-maks577
13 июля 2024, 11:17
Оценка
Недавно открыли для своей семьи новое место, для просмотра фильмов. Кинотеатр. Галерея кино. Небольшой уютный кинозал, нет оглушительной громкости, как в других кинотеатрах. Персонал кинотеатра внимательный и доброжелательный. Ходим сюда с удовольствием!
13 июля 2024, 11:17
