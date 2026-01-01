Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры
Галактика
Галактика
Кинотеатр Галактика (Сургут) на карте
Кинотеатр Галактика (Сургут) на карте
Торговый центр
Кинотеатры рядом
300
метров
Вершина
ул. Генерала Иванова, 1, ТРЦ «Вершина», 5 этаж
5
1.8
км
ДК «Невесомость»
просп. Мира, 33/1
5
2.6
км
Мир
пр. Ленина, 43, ТРЦ «Сити Центр», 3 этаж
5
3.5
км
Синема Парк Сити Молл
Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
5
4
км
Галерея кино
Набережный просп., 7
5
4.4
км
Каро 8 Аура
Нефтеюганское шоссе, 1, ТРЦ «Аура»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
