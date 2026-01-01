Оповещения от Киноафиши
ТРЦ «Союз»
Адрес
г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 46
ТРЦ «Союз» - это популярный торгово-развлекательный центр в Сургуте площадью более 15 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Союз» расположен в Северно-Восточном жилом районе Сургута на пересечении улицы 30 лет Победы и проспекта Мира – одной из основных транспортных артерий города, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Союз» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Kari, Zolla, Bizzarro, Elena Furs и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Acoola и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль» и др.), ювелирные салоны («Золотой», Sunlight, «585» и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сургутнефтегазбанк», «Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), аптека, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Союз» функционируют современный многозальный кинотеатр «Галактика», продовольственный супермаркет «Перекресток», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет спортивной одежды и товаров, супермаркет товаров для детей и детский парк активного отдыха BANANA PARK.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов («Суши Wok», «Subway», «Баскин Роббинс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Союз» есть бесплатная автомобильная парковка на 60 машиномест и велопарковка на 10 мест.

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 46

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Союз» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «32-й микрорайон»

  • на автобусе № 19
  • на маршрутных такси № 12, 20, 40

2. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Ростелеком»

  • на автобусах № 10, 19
  • на маршрутных такси № 12, 31, 34, 35а, 40, 69, 96

Режим работы
Магазины ТРЦ «Союз»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Галактика»: 10.00 – 00.00;
Детский парк активного отдыха «BANANA PARK»: 10.00 – 22.00;
Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно.

