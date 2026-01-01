При предъявлении соответствующего документа. Скидка действует на все фильмы, не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Приобрести билет со скидкой можно только на кассе кинотеатра.
Людям с ограниченными возможностями - бесплатно, сопровождающему 30% от стоимости билета. Не действует в праздничные и предпраздничные дни, не суммируется с другими скидками и акциями. Акция действует при наличии социальной карты инвалида, либо другого подтверждающего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты При предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу или паспорта гражданина РФ (страница 16 и 17, 3 и более детей) на кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Пенсионерам - скидка 30%. Скидка действует при предъявлении пенсионного удостоверения. Акции и скидки не суммируются. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Дети до 3-х лет включительно проходят на все сеансы бесплатно, при условии, что во время сеанса ребенок не занимает отдельное кресло и находится на руках у взрослого. Льгота распространяется только на фильмы с возрастными ограничениями «0+». Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.