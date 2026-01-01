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Рейтинг фильмов в прокате в Ступино

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Шевели перьями
Шевели перьями В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный 2025, Польша
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация 2026, Россия
6.0
Билеты
Зверолюция
Зверолюция Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация 2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия 2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
6.0
Билеты
Холоп 3
Холоп 3 Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения 2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези 2025, Германия
5.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия 2026, Россия
4.0
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Космическая Машка
Космическая Машка 11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия 2026, Россия
0.0
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