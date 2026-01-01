Линолеум и паркет — прошлый век: в 2026-м кладут только это покрытие — не мнется и воды не боится

В «Красное и Белое» ходят не только за спиртным: что покупатели берут чаще всего — статистика продавщиц

Каждое утро начинается не с кофе, а с назойливых звонков с номера 900: как понять, что это Сбер, а не мошенники?

Наследник Наруто, батя Сон Джин-у: культовое аниме возвращается спустя 9 лет – теперь про «Соло прокачку» зрители даже не вспомнят

«Голодные игры» и даже «Сумерки» пали перед новым кассовым гигантом Lionsgate — сборы космические, в кинотеатрах аншлаги уже с 9 утра

В этом аниме «все мужчины – красавцы»: не зря фаны ждали его выхода 20+ лет – стартует уже в июле (обводите дату)

Этот детектив такой уютный, что «все 8 серий посмотрела за 1 день»: в каждом эпизоде новая загадка (и никакой жести)

«Какая чушь»: новый сериал НТВ раскритиковали еще до премьеры из-за одной детали сюжета — «Обезьяны, лошади, дельфины, попугаи... Что дальше?»

Смысла ждать «Аватар 4» почти не осталось: бюджет сократили, старых персонажей убрали — вот что задумал Кэмерон

14 лет назад этот сериал гремел на НТВ покруче, чем сейчас «Первый отдел» — и рейтинг 8,4 до сих пор при нем