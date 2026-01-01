Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония»
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Зверолюция
Девочка и ее питомцы обретают сверхъестественные способности и берутся спасти мир от опасной мутации
анимация
2026, Испания
6.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Холоп 3
Перевоспитанию через отправку в "прошлое" теперь подвергается супружеская пара
комедия, приключения
2026, Россия
6.0
Билеты
Школа магических зверей. Хранители чуда
Фильм о дружбе школьников с удивительными говорящими питомцами
приключения, семейный, фэнтези
2025, Германия
5.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия
2026, Россия
4.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
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Все фильмы
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