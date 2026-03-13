Оповещения от Киноафиши
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Ступино
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Sky
г. Ступино, просп. Победы, 63а, ТЦ "Курс", 2 этаж
2D
12:45
от 450 ₽
18:45
от 600 ₽
23:00
от 500 ₽
Юность
г. Ступино, ул. Тимирязева, 17
2D
12:10
от 500 ₽
18:35
от 500 ₽
