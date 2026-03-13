Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Ступино

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Ступино

Sky г. Ступино, просп. Победы, 63а, ТЦ "Курс", 2 этаж
2D
12:45 от 450 ₽ 18:45 от 600 ₽ 23:00 от 500 ₽
Юность г. Ступино, ул. Тимирязева, 17
2D
12:10 от 500 ₽ 18:35 от 500 ₽
Новая тёща
Царевна-лягушка 2
Марсупилами. Пушистый круиз
Тюльпаны
Инферно
К себе нежно
Малыш
Наследник
Сказка о царе Салтане
