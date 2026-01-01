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Скоро в прокате «Колония»
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Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Ступино
Расписание сеансов Драники, 2025 в Ступино
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Майкл
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2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
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2026, Испания, анимация
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Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
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