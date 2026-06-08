Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Расписание сеансов кинотеатра «Sky»
Расписание сеансов кинотеатра «Sky»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
14:30
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
16:30
от 500 ₽
20:30
от 550 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
11:45
от 350 ₽
18:10
от 550 ₽
19:40
от 550 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
19:10
от 550 ₽
21:25
от 550 ₽
23:00
от 450 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 350 ₽
15:15
от 500 ₽
17:15
от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:20
от 350 ₽
15:40
от 500 ₽
17:30
от 500 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
анимация
2026, Россия
2D
11:00
от 350 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
13:00
от 400 ₽
15:30
от 500 ₽
20:15
от 550 ₽
22:45
от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
15:50
от 500 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
22:30
от 450 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
13:20
от 400 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
21:10
от 550 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:10
от 350 ₽
13:30
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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