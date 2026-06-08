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Расписание сеансов кинотеатра «Sky»

Сегодня 8 Завтра 9 ср 10
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:30 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:30 от 500 ₽ 20:30 от 550 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:45 от 350 ₽ 18:10 от 550 ₽ 19:40 от 550 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
19:10 от 550 ₽ 21:25 от 550 ₽ 23:00 от 450 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 350 ₽ 15:15 от 500 ₽ 17:15 от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:20 от 350 ₽ 15:40 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал анимация 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
13:00 от 400 ₽ 15:30 от 500 ₽ 20:15 от 550 ₽ 22:45 от 450 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
15:50 от 500 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
22:30 от 450 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
13:20 от 400 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
21:10 от 550 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:10 от 350 ₽ 13:30 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
2026, Россия, анимация
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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