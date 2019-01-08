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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Танюша Танюша
8 января 2019, 13:30
Ужасный сервис. Пол дня пытаюсь дозвонится по телефону на сайте. То зането, то никто трубку не берет
8 января 2019, 13:30
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Киноафиша.инфо
9 января 2019, 14:03
в ответ на сообщение
Танюша Танюша от 8 января 2019, 13:30
Добрый день! Вероятно, причина в занятости кассиров. Уточним информацию.
9 января 2019, 14:03
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polina_doxter
1 мая 2019, 15:58
Здравствуйте, хотели забронировать билеты, но дозвониться невозможно! То никто не отвечает, то сбрасывают трубку! Можете это как-то исправить? Поездка в кино запланирована на завтра, а билеты забронировать не выходит, я не говорю о том, что купить билеты онлайн вообще нельзя! Исправьте ошибку!!!
1 мая 2019, 15:58
1
0
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myltik2494
22 декабря 2019, 17:49
Оценка
Ужасный сервис, заставили купить билет на 2 летнего ребенка, который просидел весь сеанс на руках, вода в кафе только из холодильника, многих наименований нет, просили попкорн маленький детям, пробили средний, гардероба нет, грязно(
22 декабря 2019, 17:49
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0
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Давс Домодедово
26 февраля 2021, 18:39
ТЕЛЕФОН НЕ БЕРУТ, даже и не звоните !
26 февраля 2021, 18:39
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0
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Владимир Павлихин
5 мая 2021, 18:59
Оценка
УЖАС,масками не обеспечивают,контейнеров утилизации 2кат (мед.отходов)нет.Персонал работает без масок (уборщица)
С фотографиями отправлю в Роспотребнадзор
5 мая 2021, 18:59
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Ирина Чарова
11 апреля 2023, 10:42
Оценка
Н.м0гу.дозвониться.в.кассу.онлайн
11 апреля 2023, 10:42
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Карина Быковская
4 апреля 2024, 16:22
Кун-фу панда 4 в кинотеатре сейчас показывают , а в расписание сеансов в интернете на сайте его нет. Когда в кинотеат приезжаешь, подходишь кассе и видишь, что в расписание сеансов есть фильм Кун-фу панда 4 , а в интернете в расписание сеансов его нет. Обидно, когда заходишь на сайт, а в расписание не все премьеры показаны, которые идут сейчас в кинотеатре.
4 апреля 2024, 16:22
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Карина Быковская
19 июня 2024, 20:35
На 20 и 21 июня вышло очень удобное расписание фильмов . Сделайте пожалуйста и на 22 июня такое же расписание, как и на 20 и 21 июня!!!
19 июня 2024, 20:35
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Ирина Чарова
12 января 2026, 17:04
Оценка
Фильм Супер!Вернул в детство❤️❤️❤️❤️
12 января 2026, 17:04
0
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User
5 июня 2026, 21:16
Оценка
Чушь
5 июня 2026, 21:16
0
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