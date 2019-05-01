Кинотеатр «Sky» в Московской области Ступино, расположен по адресу просп. Победы, 63а, на втором этаже торгового центра «Курс».

В этом кинотеатре демонстрируются фильмы в цифровом формате, благодаря новой кинопроекционной и звуковой системе. Для просмотра кинофильмов в 3D выдаются специальные очки. Каждый зал оборудован удобными креслами с подставками для закусок, лестничными подсветками, кондиционерами и вентиляционной системой.

Современный дизайн киноцентра настраивает каждого посетителя на позитивный лад. Здесь всегда царит уютная и праздничная атмосфера. Кино-бар предлагает гостям большой ассортимент продукции: холодные и горячие напитки, новое мексиканское блюдо «начос», традиционной попкорн, сладкие десерты, а также разнообразные закуски.

Дождаться начало киносеанса можно на комфортабельных диванчиках, которые находятся в холле мультиплекса.

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