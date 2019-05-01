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Киноафиша Ступино Кинотеатры Sky

Sky

Ступино
Адрес
г. Ступино, просп. Победы, 63а, ТЦ "Курс", 2 этаж
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Телефон

+7(496) 649-49-50 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Sky» в Московской области Ступино, расположен по адресу просп. Победы, 63а, на втором этаже торгового центра «Курс».
В этом кинотеатре демонстрируются фильмы в цифровом формате, благодаря новой кинопроекционной и звуковой системе. Для просмотра кинофильмов в 3D выдаются специальные очки.  Каждый зал оборудован удобными креслами с подставками для закусок, лестничными подсветками, кондиционерами и вентиляционной системой.

Современный дизайн киноцентра настраивает каждого посетителя на позитивный лад. Здесь всегда царит уютная и праздничная атмосфера. Кино-бар предлагает гостям большой ассортимент продукции: холодные и горячие напитки, новое мексиканское блюдо «начос», традиционной попкорн, сладкие десерты, а также разнообразные закуски.
Дождаться начало киносеанса можно на комфортабельных диванчиках, которые находятся в холле мультиплекса.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Sky» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
6.9 Оцените
24 голоса
Билеты от 350 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Sky
Богатыри
Богатыри
Сегодня 1 сеанс
14:30 от 400 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 2 сеанса
16:30 от 500 ₽ 20:30 от 550 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
11:45 от 350 ₽ 18:10 от 550 ₽ 19:40 от 550 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 3 сеанса
19:10 от 550 ₽ 21:25 от 550 ₽ 23:00 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

polina_doxter 1 мая 2019, 15:58
Здравствуйте, хотели забронировать билеты, но дозвониться невозможно! То никто не отвечает, то сбрасывают трубку! Можете это как-то исправить?… Читать дальше…
Танюша Танюша 8 января 2019, 13:30
Ужасный сервис. Пол дня пытаюсь дозвонится по телефону на сайте. То зането, то никто трубку не берет
Отзывы Написать отзыв
24 голоса
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Фильмы в кинотеатре Sky

Сегодня 10
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
14:30 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:30 от 500 ₽ 20:30 от 550 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
11:45 от 350 ₽ 18:10 от 550 ₽ 19:40 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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