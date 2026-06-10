Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Юность
Расписание сеансов кинотеатра «Юность»
Расписание сеансов кинотеатра «Юность»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
21:50
от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
13:55
от 500 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
20:05
от 500 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
12:15
от 500 ₽
15:05
от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:00
от 300 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
16:45
от 500 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
18:45
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Богатыри
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
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