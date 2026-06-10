Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже

Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года

Тысячи матерей остались без июньских выплат на ребенка: СФР объяснил, когда ждать деньги

Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»

Она не танцует под Шадэ! У нас скорее тест в ритме ча-ча-ча: угадайте 6 фильмов СССР с плясками

Лучшая замена «Невскому» и «Первому отделу»: в новинке НТВ опер ушел жить в лес, но его там ждут новые преступления и расследования

3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек

«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?

55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»

Если пропустили эти новинки, самое время наверстать: 8 российских сериалов 2026 года, которые обсуждают миллионы