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Расписание сеансов кинотеатра «Юность»

Сегодня 10 Завтра 11 пт 12 сб 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
21:50 от 500 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
13:55 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:05 от 500 ₽
Космическая Машка
Космическая Машка комедия 2026, Россия
2D
12:15 от 500 ₽ 15:05 от 500 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
11:00 от 300 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
16:45 от 500 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Богатыри
Богатыри
2026, Россия, семейный, фэнтези, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
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