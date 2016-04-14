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Сергей Гриднев
14 апреля 2016, 17:05
Оценка
Место классное! Много аттракционов для детей, летняя терраса с гриль меню (рекомендую скумбрию). Бесплатная парковка, WI-FI. Большой зал с оооогромным экраном, два маленьких по 70 мест, но уютных. Бар хороший, недорогой поп-корн, сок и пиво. Рекомендую.
14 апреля 2016, 17:05
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super.vanhelseng
5 июня 2019, 20:00
Оценка
В принцыпе сам кинотеатр средненький только спасают немногочисленные отракционы которые которые изношены до опасного придела а ещё бесит график работы кассы, как касиру удобно, я осмелюсь предположить что касса должна работать с открытия развлекательного комплекса юность. И напоследок советую убрать старых и сворливых сотрудников уставших работать там, и набрать молодых и расторопных сотрудников.
С уважением ваш постоянный посетитель.🤔
5 июня 2019, 20:00
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Алексей Поляков
6 января 2020, 22:46
Оценка
В принципе, не так уж и плохо. В самом кинотеатре есть положенные бонусы в виде кафе, аттракционы, туалет и т.п. Большой кинозал удобен с мягкими, относительно новыми креслами. Экран большой изогнутый. Однако есть несколько серьезных минусов:
- Звук слишком громкий даже для такого большого зала.
- Цвет троится - на белом особо видны зеленые силуэты
- Туалеты старые - раздолбаные и не закрывающиеся
В связи с вышесказанным считаю цену на дневные сеансы в 350 рублей завышенными. Более 250 они стоить не могут
6 января 2020, 22:46
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
С уважением ваш постоянный посетитель.🤔
- Звук слишком громкий даже для такого большого зала.
- Цвет троится - на белом особо видны зеленые силуэты
- Туалеты старые - раздолбаные и не закрывающиеся
В связи с вышесказанным считаю цену на дневные сеансы в 350 рублей завышенными. Более 250 они стоить не могут
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