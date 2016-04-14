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Киноафиша Ступино Кинотеатры Юность

Юность

Ступино
Адрес
г. Ступино, ул. Тимирязева, 17
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Телефон

+7(496) 644-29-85 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Юность» в городе Ступино расположен по адресу Тимирязева, 17.

Мультиплекс предусматривает три зала:

Большой кинозал вмещает в себя – 325 зрительных мест. Зал оборудован серебряными экранами – 120 метров, новой кинопроекционной и звуковой системой позволяющий просматривать фильмы в цифровом формате.
Малый зал рассчитан на - 74 зрительных мест. Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате 2Dи 3D. Для этого каждому зрителю выдаются специальные премиум очки.
Детский зал рассчитан на 66 человек. На современном широкоформатном экране демонстрируется кино в 2D и 3D формате.
Для дополнительного развлечения мультиплекс предусматривает: бильярдный клуб «CROISE», детский городок, летнюю веранду и ресторан «Чарли».
В холле киноцентра находится зона отдыха и мини-бар. Здесь можно дождаться начало кинопоказа и запастись напитками с закусками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Юность» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
Детский зал
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Расписание сеансов в кинотеатре Юность
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 2 сеанса
10:30 от 300 ₽ 14:55 от 500 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 500 ₽ ...
Зверолюция
Зверолюция
Сегодня 2 сеанса
13:20 от 500 ₽ 16:05 от 500 ₽ ...
Космическая Машка
Космическая Машка
Сегодня 1 сеанс
11:40 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Сергей Гриднев 14 апреля 2016, 17:05
Место классное! Много аттракционов для детей, летняя терраса с гриль меню (рекомендую скумбрию). Бесплатная парковка, WI-FI. Большой зал с… Читать дальше…
Алексей Поляков 6 января 2020, 22:46
В принципе, не так уж и плохо. В самом кинотеатре есть положенные бонусы в виде кафе, аттракционы, туалет и т.п. Большой кинозал удобен с мягкими,… Читать дальше…
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Фильмы в кинотеатре Юность

Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:30 от 300 ₽ 14:55 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
21:50 от 500 ₽
Зверолюция
Зверолюция анимация 2026, Испания
2D
13:20 от 500 ₽ 16:05 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
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2026, Россия, комедия
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