Кинотеатр «Юность» в городе Ступино расположен по адресу Тимирязева, 17.

Мультиплекс предусматривает три зала:

Большой кинозал вмещает в себя – 325 зрительных мест. Зал оборудован серебряными экранами – 120 метров, новой кинопроекционной и звуковой системой позволяющий просматривать фильмы в цифровом формате.

Малый зал рассчитан на - 74 зрительных мест. Здесь демонстрируются фильмы в цифровом формате 2Dи 3D. Для этого каждому зрителю выдаются специальные премиум очки.

Детский зал рассчитан на 66 человек. На современном широкоформатном экране демонстрируется кино в 2D и 3D формате.

Для дополнительного развлечения мультиплекс предусматривает: бильярдный клуб «CROISE», детский городок, летнюю веранду и ресторан «Чарли».

В холле киноцентра находится зона отдыха и мини-бар. Здесь можно дождаться начало кинопоказа и запастись напитками с закусками.

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