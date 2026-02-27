Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спасска-Дальнего Кинотеатры Аврора Расписание сеансов кинотеатра «Аврора»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
20:35 от 380 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:45 от 380 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
18:20 от 380 ₽
