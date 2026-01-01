Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Спасск-Дальний, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Спасска-Дальнего
Кинотеатры
Аврора
Кинотеатр Аврора (Спасск-Дальний) на карте
Кинотеатр Аврора (Спасск-Дальний) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Кинотеатр Аврора (Спасск-Дальний) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
В прокате
Премьеры
Онлайн
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
Пенелопа отказалась, но есть другая кандидатура: кто станет новой леди Уистлдаун в 5 сезоне «Бриджертонов»
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667