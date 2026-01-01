Оповещения от Киноафиши
Скидки и акции в кинотеатре Аврора

Понедельник - день студента

По понедельникам для студентов стоимость билета составляет 150 рублей. Действует при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Последний шанс

По средам цена билетов на фильмы, уходящие из проката, снижена. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
День пенсионера и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Стоимость билета для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями по вторникам составляет 150 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал
