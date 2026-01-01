По понедельникам для студентов стоимость билета составляет 150 рублей. Действует при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
По средам цена билетов на фильмы, уходящие из проката, снижена. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Стоимость билета для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями по вторникам составляет 150 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.