Фильмы в прокате в Советском
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
7.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Жемчуг
Пребывающая в кризисе пара удочеряет девочку и отправляется с ней в Индию
драма
2025, Россия
8.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
15 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
драма
комедия
семейный
фэнтези
Применить
Все фильмы
