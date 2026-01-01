Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Луч
ул. Ленина, 14
450 метров
Синема Де Люкс
ул. Октябрьская, 2
13.3 км
Киномания
ул. Агиришская, 11, ТРЦ «Столичный Плаза»
13.4 км
Югра-Презент
ул. Спортивная, 6
14.2 км
ДК Западный
ул. 30 лет Победы, 13
130 км
Cinema de Lux
ул. Ленина, 28
132 км
Планета
микрорайон 1, 29 Г/4
132 км
ЦКД Юность
ул. Пионерская, 2
133 км
Культурно-исторический центр
2-й микрорайон, 39/1
153 км
КДЦ Нефтяник
1А микрорайон, 73
153 км
Юность Шаима
микрорайон «А», дом 69А
154 км
Культурно-информационный центр
ХМАО, Тюменская обл., пгт Октябрьское, ул. Советская, 13А
178 км
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