Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Советского Кинотеатры Луч Расписание сеансов кинотеатра «Луч»

Расписание сеансов кинотеатра «Луч»

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Жемчуг
Жемчуг драма 2025, Россия
2D
13:30 17:30
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:30
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
11:30 15:30
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Жемчуг
Жемчуг
2025, Россия, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
Такого Павла Семенова обойду за километр: сериал — бомба, но Васильева в этой роли не люблю
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше