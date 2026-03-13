Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Советского
Кинотеатры
Луч
Расписание сеансов кинотеатра «Луч»
Расписание сеансов кинотеатра «Луч»
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Жемчуг
драма
2025, Россия
2D
13:30
17:30
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
19:30
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
11:30
15:30
