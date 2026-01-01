Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архив подборок
Киноафиша Советского Подборки фильмов в прокате

Подборки фильмов в прокате

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта 10 фильмов
Российское кино 3 фильма
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино! 15 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей 8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания! 6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате 13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате 8 фильмов
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях 8 фильмов
Наше кино!
Наше кино! 25 фильмов
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
744
Мальчик и птица 26 марта 2026
576
Твое сердце будет разбито 26 марта 2026
173
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
89
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
69
Дом, который построил Джек 23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Граница
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Мой дед
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.2
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше