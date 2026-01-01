Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Сосново-Озерском
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
7.0
Билеты
Марсупилами. Пушистый круиз
Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
6.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
15 марта
16 марта
17 марта
18 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
боевик
военный
драма
исторический
комедия
приключения
семейный
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200₽
Применить
