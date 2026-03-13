Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Сосново-Озерское, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Сосново-Озерском
18 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 18 марта 2026 в Сосново-Озерском
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Сосново-Озерский досуговый центр
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 115
2D
14:45
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667