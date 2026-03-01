Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Сосново-Озерском 14 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 14 марта 2026 в Сосново-Озерском

Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Сосново-Озерский досуговый центр Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул.  Первомайская, 115
2D
14:45 от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
