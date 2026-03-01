Оповещения от Киноафиши
Сосново-Озерское
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Сосново-Озерском
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Сосново-Озерский досуговый центр
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 115
2D
14:45
от 150 ₽
