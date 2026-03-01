Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Спасти бессмертного
Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Сосново-Озерском
Расписание сеансов Спасти бессмертного, 2026 в Сосново-Озерском
Сосново-Озерский досуговый центр
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 115
2D
09:00
от 150 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
