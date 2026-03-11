Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Сосново-Озерском
15 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 15 марта 2026 в Сосново-Озерском
О фильме
Вся информация о фильме
Сосново-Озерский досуговый центр
Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 115
2D
11:00
от 150 ₽
