Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Сосново-Озерском 17 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 17 марта 2026 в Сосново-Озерском

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Сосново-Озерский досуговый центр Республика Бурятия, Еравнинский р-н, село Сосново-Озерское, ул.  Первомайская, 115
2D
16:35 от 150 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
