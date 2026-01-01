Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Симферополе
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Мой дед
Осиротевший мальчик вместе с дедом-лесником отправляется к месту падения метеорита
приключения, семейный
2025, Россия
9.0
Билеты
Stray Kids: The dominATE Experience
Фильм-концерт популярной кей-поп группы
документальный, музыка
2026, Южная Корея / США
9.0
Билеты
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Билеты
Здесь был Юра
Молодые рокеры присматривают за дядюшкой с особенностями интеллектуального развития
драма, музыка
2025, Россия
8.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
8.0
Билеты
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
8.0
Билеты
GOAT: Мечтай по крупному
Субтильный козленок совершает революцию в мире звериного спорта
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
7.0
Билеты
Убежище
Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер
2026, США
7.0
Билеты
На помощь!
Униженная Рэйчел Макадамс попадает на необитаемый остров со своим надменным боссом
ужасы, триллер
2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер
2025, Австралия
7.0
Билеты
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Продолжение приключений Адиля и Самира. На этот раз они отправляются в путешествие через Россию
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
7.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
7.0
Билеты
Легенды
Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
6.0
Билеты
Грозовой перевал
Эротическая драма с Марго Робби и Джейкобом Элорди на основе знаменитого романа Эмили Бронте
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
6.0
Билеты
Кутюр
Драма о высокой парижской моде с Анджелиной Джоли и Луи Гаррелем
драма, мелодрама
2025, США
6.0
Билеты
Чебурашка 2
Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Гренландия 2: Миграция
Джерард Батлер и его семья ищут новое укрытие в постапокалиптическом мире
триллер, фантастика, боевик, приключения
2026, Великобритания / США
6.0
Билеты
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Девушка противостоит злу, таящемуся в стенах семейного особняка
ужасы, триллер
2024, США
6.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер
2025, Россия
5.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
4.0
Билеты
Первая
Молодой владелец ночного клуба встречает роковую девушку
драма, мелодрама
2026, Россия
4.0
Билеты
Несвятая Валентина
Ненавидящая праздники девушка просыпается с аллергией на любовь
мелодрама, комедия
2026, Россия
4.0
Билеты
Гуантанамера
Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
0.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Дополнительное время
Юные сводные братья, играющие в одной хоккейной команде, переносятся в прошлое
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
0.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
0.0
Билеты
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
0.0
Билеты
