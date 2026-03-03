Не только Черкасов: создатель «Мосгаза» взялась за психологическую драму — в 2026 году очень жду «Мальчиков с Колымы»

Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина

Смерть 10-летней актрисы из «Все псы попадают в рай» была настолько жуткой, что ее партнер рыдал взахлеб

«”Ментовские войны” не переплюнуть»: заметили ляпы в финале «Первого отдела 5»? Реальные «следаки» так себя не ведут

Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»

Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!

Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?

Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал

«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить