Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Симферополе
27 февраля 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 27 февраля 2026 в Симферополе
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Kino Box
г. Симферополь, ул. Механизаторов, 51, ТРЦ FM
2D
22:25
от 450 ₽
Мир кино
г. Симферополь, ул. Киевская, 189, ТРЦ «Южная галерея»
2D
22:25
ЦЕНТРУМ
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 62, ТРК «Центрум», 4-й этаж
2D
21:35
от 500 ₽
